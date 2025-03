Ilfattoquotidiano.it - Dolomiti, tre sciatori travolti da una valanga: un disperso e un ferito grave. Il bollettino avvertiva del rischio “forte”

Tresono statida unaa 2.300 metri di quota a Forcella Giau, nel territorio di San Vito di Cadore (Belluno), tra Cortina d’Ampezzo e la val Fiorentina. L’evento è stato segnalato intorno alle 13 di domenica: sul luogo sono intervenute le squadre del Soccorso alpino con unità cinofile e l’elicottero del Suem (Servizio di urgenza ed emergenza medica) del 118. Una delle persone coinvolte è ancora dispersa, mentre le altre due sono state estratte dalla neve: entrambi sono coscienti, ma uno di loro è in gravi condizioni. L’allarme è stato lanciato dal quarto scialpinista del gruppo.Appena il giorno prima, ilmeteorologico Euregiodelvalanghe di “neve asciutta a debole coesione, di dimensioni medio-piccole”, nella zona montuosa del Tirolo-Alto Adige-Trentino, “lungo il confine con il Veneto e nelle aree confinanti”, in particolare “sui pendii ripidi estremi, soprattutto in caso di riduzione della copertura nuvolosa”.