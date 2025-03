Sport.quotidiano.net - Divisione 2 maschile. Pallacanestro Grosseto. Arriva il Baloncesto

Nono turno del girone di ritorno per lache oggi alle 18 affronta ilFirenze. Sfida casalinga per il campionato di2 per la formazione dei coach Terrosi e Tanganelli che, reduci dalla vittoria sul Freccia Azzurra, sono saldamente in zona playoff. I biancorossi infatti con 34 punti sono terzi in classifica ma a pari punti con prima e seconda, rispettivamente Florence Basket e Libero Basket Siena. Il turno casalingo appare senza dubbio alla portata, considerato che ilFirenze ha 20 punti in meno rispetto al quintetto maremmano e oramai non ha più niente da chiedere al campionato. Ma il modo migliore per uscire dal campo con brutte sorprese sarebbe proprio quello di sottovalutare l’impegno. Intanto a livello giovanile, l’Under 17 Gold ha perso 102-77 sul campo della Laurenziana Firenze.