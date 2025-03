Notizieaudaci.it - Discoteca va a fuoco in Nord Macedonia, strage di giovani: 59 morti, organizzatori arrestati

Una, con le vittime quasi tuttessime. Cinquantanove persone hanno perso la vita e oltre 155 sono rimaste ferite nell’incendio di unaa Kocani, indel, affollata per il concerto di un duo hip-hop. Ihanno tra i 14 e i 25 anni. Bilancio drammatico: almeno 155 feriti nel rogo di KocaniE il bilancio potrebbe essere ancora provvisorio, come ammettono le stesse autorità macedoni: diversi feriti sono in condizioni critiche. Tutto è cominciato alle 3 di questa mattina quando sul palcoscenico del Pulse, gremito da 1.500 persone arrivate ad ascoltare i Dnk, sono stati accesi dei fuochi d’artificio. Come mostrano diversi video circolati sui social media, le scintille sono salite verso l’alto e sono arrivate al soffitto che, ha poi riferito il ministro dell’Interno macedone, era di materiale altamente infiammabile.