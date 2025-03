Sport.quotidiano.net - Disco ROSSO. Poker dell’Azzurra Sbt a casa della Settempeda

0Azzurra Sbt 4: Pettinari, Palazzetti, Montanari (34’ st Salvatelli), Pagliari, Mulinari, Dolciotti (1’ st Cappelletti), Sfrappini (20’ st Boldrini), Rango, Perez, Farroni, Staffolani A.. All. Ciattaglia. AZZURRA SBT: Shiba Klejvis, Pasquali (29’ st Khouaja), Crementi (25’ st Orsini), Mancini, Cameli, Carminucci, Schiavi (29’ st Tommasi), Rossi, Massi (30’ st Shiba Henri), Palladini, De Panicis (25’ st Amante). All. Morelli. Arbitro: Diouane di Fermo. Reti: 13’ Carminucci, 39’ Palladini, 18’ st De Panicis, 36’ st Carminucci (rigore). IlSbt è maturato per metà nel primo tempo e per l’altra metà nella ripresa. La prova dei locali è stata deludente e infarcita di errori, a cominciare dai due rigori falliti da Dolciotti (tiro fuori) al 24’, sul punteggio di 0-1 per gli ospiti, e nel secondo tempo da Mulinari (tiro alto) quando ormai il punteggio era già sullo 0-4.