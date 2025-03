Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Venezia-Napoli | Segui la cronaca LIVE

Dopo le gare giocate venerdì e sabato, si apre la domenica della ventinovesima giornata del campionato diA col lunch matchIn attesa dei due big match di questo turno, la domenica della ventinovesima giornata del campionato diA prende il via con l’importante sfida, per obiettivi diversi, tra ile il.Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Eusebio Di Francesco, si presentano a questo appuntamento da penultimi in graduatoria e dopo tre pareggi consecutivi, ottenuti contro Como, Atalanta e Lazio. I tre punti, invece, mancano da quasi tre mesi: era, infatti, il 22 dicembre dello scorso anno quando i lagunari batterono, tra le mura amiche, il Cagliari di Davide Nicola. Di contro, gli azzurri dell’allenatore Antonio Conte, in attesa di Atalanta-Inter, hanno tutta l’intenzione di riprendersi la vetta della classifica con la conquista del bottino pieno e arrivano a questa sfida col morale alto dopo la vittoria casalinga conquistata contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, la prima nelle ultime cinque giornate.