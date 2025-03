Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Roma-Cagliari | Formazioni UFFICIALI LIVE

Terza sfida di questa domenica, valida per la ventinovesima giornata del campionato diA, posticipata di un’ora a causa della Maratona diDopo il lunch match e la partita delle 15, scendono in campoper la ventinovesima giornata del campionato diA, in un orario insolito vista la concomitanza della Maratona diche si è svolta in mattinata.Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Claudio Ranieri, sono reduci dalla cocente eliminazione agli ottavi di finale dell’Europa League per mano dell’Athletic Bilbao di Ernesto Valverde. Dopo il 2-1 dell’andata, i giallorossi sono stati sconfitti per 3-1, ma hanno dovuto giocare gran parte dell’incontro in 10 uomini per l’espulsione di Mats Hummels. In campionato, di contro, vivono un momento straordinario e contro l’Empoli di Roberto D’Aversa nel turno precedente hanno conquistato la quinta vittoria consecutiva.