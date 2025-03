Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Bologna-Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Alle 15 sfida dal sapore Champions tra biancocelesti e rossoblu per la ventinovesima giornataArchiviati gli anticipi di venerdì e sabato e il lunch match Venezia-Napoli, il palinsesto domenicale del ventinovesimo turno diA prevede lo scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League tra. Reduce dalla faticosa qualificazione ai quarti di finale di Europa League contro il Plzen, la squadra allenata da Marco Baroni vuole sfatare il classico adagio del “non c’è due senza tre” e tornare subito alla vittoria dopo due pareggi consecutivi.A,: segui la cronaca(ANSA FOTO) – calciomercato.itCon un Taty Castellanos in più rispetto agli ultimi impegni di campionato, i biancocelesti si presentano a questa sfida decisiva con un punto in più in classifica rispetto agli odierni avversari e in caso di successo scavalcherebbero momentaneamente la Juventus al quarto posto.