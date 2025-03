Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Atalanta-Inter 0-0 | Partiti! LIVE

Si chiude la ventinovesima giornata del campionato diA con l’attesa sfida Scudetto tra l’e l’Ci siamo, l’attesa è finita: l’ultima gara di questa domenica, e della ventinovesima giornata del campionato diA, vede di fronte l’e l’in quella che è a tutti gli effetti una partita importantissima in chiave Scudetto.Gasperini e Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina dall’ex dal dente avvelenato Gian Piero Gasperini, si presentano a questo appuntamento dopo la roboante vittoria ottenuta lontano dalle mura amiche contro la Juventus di Thiago Motta tagliando, di fatto, i bianconeri dalla corsa verso il titolo. Un 4-0 senza discussioni con i bergamaschi padroni assoluti per tutta la durata della partita e il passivo poteva essere anche più pesante per i piemontesi.