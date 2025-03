Lanazione.it - Diretta maltempo in Toscana, oltre 100 milioni di danni. Giani: “Ristori da 3mila euro a famiglia”

Firenze, 16 marzo 2025 – A due giorni dale dalle alluvioni, è una domenica difficile per tanti cittadini in. Nelle province di Firenze, Pisa, Prato e Livorno si contano i, si continua a spalare acqua e fango e ci si prepara per una nuova settimana verso il ritorno a una lenta e faticosa normalità. Oggi, 15 marzo, è ancora allerta arancione per rischio idraulico. Questa vale sulle aree del Valdarno Inferiore, della Costa, del Bisenzio e Ombrone Pistoiese. Gialla invece su Mugello, Valdarno Superiore. Tutto fino alle 14. Poi il tempo dovrebbe migliorare. GERMOGLI PH: 16 MARZO 2025 SESTO FIORENTINO IL GIORNO DOPO L' ALLUVIONE CAUSATA DAL ESONDAZIONE DEL TORRENTE RIMAGGIO RAGAZZI E CITTADINI VOLONTARI LAVORANO PER RIPORTARE PRIMA POSSIBILE LA NORMALITA'