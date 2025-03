Iodonna.it - Dipinto da Sartorio a inizio del Novecento, il Fregio dell’Aula dei deputati di Montecitorio guarda alla storia d’Italia ispirandosi a Fidia. Ne coglie lo spirito, caratterizzandosi per il dinamismo, l’energia. Ma per una strada ben diversa dai futuristi

Leggi su Iodonna.it

Per lunghi anni il grande vento che anima ildi Giulio Aristideper la nuova aula del Parlamento del Palazzo diè stato sopraffatto da venti contrari. Ancora oggi che la pittura di questo grande artista può essere assunta da molti a modello, il nome diresta in penombra o in luce sinistra rispetto a quello di artisti consacrati a lui coevi o successivi. “”, a Roma la prima mostra monografica sul geniale artista X Leggi anche › Amare l’arte con Vittorio Sgarbi.