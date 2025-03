Liberoquotidiano.it - "Dimettermi da allenatore della Juve?". Thiago Motta choc, la risposta fa infuriare i tifosi

"Dimissioni? Sarebbe troppo facile, non mi piacciono le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere, dobbiamo trovare il modo di fare i punti che ci servono per il nostro obiettivo che è essere tra le prime quattro del campionato. Quello che ci siamo detti a fine partita rimane fra di noi, dobbiamo rimanere uniti, ed essere lucidi, io per primo come, cosa cambiare per competere fin dalla prossima gara col Genoa. Avremo tempo per discutere, per allenarci e migliorare da tutti i punti di vista. Io? Sono la persona giusta per trovare le soluzioni per fare bene fin dalla prossima gara col Genoa". Lo ha detto nella sala stampa dello stadio Franchi di Firenze il tecnico bianconero, al termine di Fiorentina-ntus, vinta per tre a zero dalla squadra viola. "La gara di stasera è un po' la continuazione dell'ultima partita, è la stessa storia - ha aggiunto-.