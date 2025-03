Ilrestodelcarlino.it - Dimensionamento scolastico nell’entroterra. L’Upi con Caldarola e Colmurano nei ricorsi al Tar

Pieno sostegno dell’Unione delle province marchigiane alle iniziative di, che hanno depositato il ricorso al Tar contro i dimensionamenti scolastici decisi dalla Regione: l’accorpamento dell’istituto dicon l’omnicomprensivo Gentili-Tortoreto di San Ginesio e dell’istituto dicon l’omnicomprensivo Leopardi-Frau di Sarnano. "Queste decisioni hanno disatteso i piani provinciali – spiega Upi –. Icontestano, inoltre, la mancata tutela delle aree montane interne, in contrasto con le norme nazionali e con le linee di indirizzo regionali". Il consigliere delegato Oriano Giovanelli, referente politico della commissione Upi Marche, esprime piena adesione alle motivazioni a supporto deial Tar presentati dai due Comuni: "Occorre fermare questa deriva regionale che, in nome di un’astratta razionalizzazione, depaupera l’entroterra, indebolendo la rete scolastica e il virtuoso rapporto tra le Istituzioni scolastiche e le comunità territoriali, in particolare di alcune Province".