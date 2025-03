Iltempo.it - Diffusa la prima foto dal Gemelli: come sta Papa Francesco

Dopo un mese di degenza al Policlinicoper una polmonite bilaterale, precisamente al trentunesimo giorno, è arrivata ladi, ricoverato nel nosocomio romano dal 14 febbraio scorso. Si riferisce alla messa concelebrata nella cappellina dell'appartamento al decimo piano del nosocomio romano. Nelladalla Sala Stampa della Santa Sede, si vede il Santo Padre ripreso di lato, con lo sguardo rivolto verso l'altare e un'espressione di raccoglimento. È la seconda testimonianza della presenza del Santo Padre che il 6 marzo scorso aveva voluto far sentire la sua voce durante il Rosario serale in piazza San Pietro, per ringraziare in spagnolo degli auguri e del sostegno ricevuto da tutto il popolo di Dio in tutto il mondo. Per quanto riguarda le condizioni del Santo Padre, sempre la Sala Stampa vaticana, in assenza del bollettino medico, ha fatto sapere che il«durante la giornata ha continuato con le terapie e la fisioterapia sia respiratoria che motoria, traendone giovamento, soprattutto da quest'ultima.