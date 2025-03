Juventusnews24.com - Diffidati Fiorentina Juve: un bianconero a rischio squalifica. Con un altro giallo salterebbe il match con il Genoa

Diffidati Fiorentina Juve: un bianconero a rischio squalifica. Con un altro giallo salterebbe il match con il Genoa

La Juventus vuole proseguire la sua corsa in zona Champions questa sera contro la Fiorentina al Franchi, nel big match della 29ª giornata di Serie A. Attenzione alla situazione cartellini però, perché un bianconero è a rischio squalifica per la sfida con il Genoa.

Trattasi di Andrea Cambiaso che, in caso di ammonizione, salterebbe il prossimo match in programma domenica 29 marzo, post sosta delle Nazionali, all'Allianz Stadium. In casa Fiorentina, invece, i diffidati sono due: Fagioli e Folorunsho.