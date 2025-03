Ilnapolista.it - Di Francesco: «Il Napoli è riconoscibile perché l’allenatore ha una identità»

Leggi su Ilnapolista.it

Il tecnico del Venezia, Eusebio Di, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro il«Ilattacca più a destra ma anche a sinistra ha qualità, Spinazzola sta facendo bene, McTominay poi è molto bravo a chiudere sul secondo palo. Abbiamo lavorato, la squadra delha una, cercheremo di difenderci e di dare delle preoccupazioni al».Conte ha detto che è come una finale di Coppa del Mondo, anche per voi?«Anche per noi, quello che è più importante è quello che riesci a trasmettere alla squadra, Conte è molto bravo, ma io cerco di stimolare al meglio la mia squadra. Oristanio è rientrato solo sabato, abbiamo cercato di mettere due attaccanti di struttura per essere anche aggressivi, ho tolto un po’ di qualità ma sapendo che la partita durerà più di 90 minuti, ho la possibilità di inserire dopo Oristanio che dà brillantezza ed è utile nell’uno contro uno».