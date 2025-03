Ilnapolista.it - Di Francesco: «C’è stata la determinazione e l’atteggiamento giusto per affrontare una squadra di livello come il Napoli»

Il tecnico del Venezia, Eusebio Di, ha commentato a Dazn il pareggio ottenuto contro ilLe parole di Di«C’èlaperunadiil. Ci è mancata un po’ di lucidità nel concretizzare le occasioni,in quella ripartenza in cui avremmo dovuto giocare subito la palla in avanti per trovare il gol. Potevamo gestirla meglio. Radu ha disputato un’ottima gara, cosìl’asse centrale, elemento chiave per unala nostra.Nicolussi sta crescendo molto: tutto dipende dalla sua dedizione. Io lo chiamo “il professore” perché sa sempre trovare le risposte giuste e cerca costantemente di migliorarsi. Questa sua crescita si vede in campo, anche nella capacità di coprire meglio le zone di gioco.