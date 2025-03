Terzotemponapoli.com - Di Francesco a Dazn: “Ci è mancata lucidità nel trovare il gol”

Eusebio Di, allenatore del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni adopo il pareggio contro il Napoli. Di seguito quanto ha dichiarato il tecnico della squadra lagunare.Di: “Radu ha fatto un’ottima gara”Così il tecnico: “C’è stata determinazione e l’atteggiamento giusto per reggere l’impatto con una grande squadra come il Napoli, ci ènelil gol, come nella ripartenza dove c’era una palla da mettere subito in avanti per fare gol, potevamo sfruttarla meglio. Radu ha fatto un’ottima gara, una grande partita come l’asse centrale che per una squadra come la nostra diventa un fattore determinante. Nico sta crescendo tanto, tutto passa dalla abnegazione, io lo chiamo il professore, riesce sempre ale risposte giuste e a cercare di migliorare, e lo ritrova in campo e lo sta dimostrando, è cresciuto anche nella capacità di coprire il campo.