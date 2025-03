Lanazione.it - Depp, cane eroe: salva dall’acqua un gregge di 80 pecore e 25 agnellini

Prato, 16 marzo 2025 – Undi circa 80e 25portati in salvo dal border colliedi 5 anni. È stato un venerdì di paura a San Giorgio a Colonica dove in via Traversa delle Calvane Lorenzo Diana da anni ha il suo appezzamento di terreno dove ospita le“sorvegliate” dai cani da pastore. Diana è anche un allevatore di Border Collie con i quali ha partecipato ai campionati nazionali e mondiali di categoria. “Le piogge degli ultimi 15 giorni – racconta – hanno indebolito il terreno ma leerano sempre nella parte asciutta. Sono animali che si spaventano con l'acqua. Venerdì con l'allagamento siamo arrivati al punto che avevano l'acqua alla pancia e gli, nati da circa un mese, cercavano di nuotare”. Ed ecco che entra in azioneper portare fuori dall'acqua le: si tuffa e a balzelli, prima riordina e guida iattraverso l'acqua, poi recupera una per una quelle rimaste indietro.