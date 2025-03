Ilgiorno.it - Depositata la richiesta per la scarcerazione del sindaco Ceffa

VIGEVANO (Pavia)Sarà valutata dal giudice per le indagini preliminari di Pavia l’istanza dideldi Vigevano, Andrea(foto), ristretto ai domiciliari dallo scorso 28 novembre con l’accusa di corruzione, che il suo legale, l’avvocato Luca Angeleri, ha depositato ieri mattina. Di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, cinque tra politici e amministratori delle partecipate,è l’unico ad essere ancora soggetto alla misura cautelare. "Non esistono più le ragioni per mantenere la misura – commenta il legale –: la maggioranza che oggi governa il Comune presenta un nuovo assetto e la Procura ha comunicato la chiusura delle indagini. La misura appare oggi assurda e che miri a ridurre la libertà del mio assistito sia come persona che come come rappresentante delle istituzioni eletto dal popolo".