Sbircialanotizia.it - Dentro le ombre di “Adolescence”: ciò che davvero muove la miniserie Netflix

Leggi su Sbircialanotizia.it

Non lo diciamo con leggerezza: certe storie ci scompigliano l’anima., la nuovadi, ci sta tenendo in sospeso con una vicenda che colpisce allo stomaco: una famiglia britannica improvvisamente travolta dal sospetto che il figlio adolescente abbia commesso un omicidio. E non parliamo di qualcosa di astratto o fumoso. A un certo . L'articololedi “”: ciò chelaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.