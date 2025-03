Internews24.com - Denis avverte l’Inter: «Le squadre di Gasperini nella seconda parte di stagione fanno bene, su Retegui penso una cosa»

di RedazioneL’ex attaccante dell’Atalanta, German, ha parlato delle ambizioni scudetto della Dea che stasera sfidanello scontro direttoIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, German, ex attaccante della Dea, si è espresso così in vista di Atalanta–Inter di stasera.SULLA LOTTA SCUDETTO – «Leallenate dahanno sempre fattodi. Attenzione anche al Napoli, il gruppo di Conte sta giocando un buon calcio e fino alla fine sarà lotta a tre per il titolo».SU– «Purtroppo non ho mai realizzato così tante reti in Serie A. Lui è già a quota 22, io mi sono fermato a 16 nel 2012. Devo dire che ci assomigliamo tanto nello stile di gioco. Lui è forte fisicamente e di testa, lotta su ogni pallone, come facevo io. Merita tutto quello che ha raggiunto».