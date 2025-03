Notizie.com - Delitto di Garlasco, la reazione di Alberto Stasi alla nuova inchiesta su Chiara Poggi

Che cosa fa oggi, condannato in via definitiva a 16 anni per ildidi, ladisu(Ansa Foto) – notizie.comNegli ultimi giorni un vero e proprio colpo di scena è arrivato per ildi: a 18 anni di distanza c’è un nuovo indagato per l’omicidio di. Un’altra pista potrebbe farsi strada, dopo la notifica di un avviso di garanzia nei confronti di Andrea Sempio, amico del fratello della giovane, uccisa a 26 anni nella sua casa ail 13 agosto del 2007, mentre i genitori erano in vacanza.Sempio ha dovuto presentarsicaserma Montebello nei giorni scorsi, presso la sezione investigazioni scientifiche, per sottoporsi al tampone salivare. È ufficialmente indagato e non è la prima volta.