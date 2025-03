Ilgiorno.it - Defibrillatori, Governo in ritardo. I volontari accelerano i tempi

Non arrivano i decreti attuativi della legge 116 del 2021, quelli capaci di rendere davvero efficace la rete deiautomatici del territorio? L’associazione Sessantamilavitedasalvare, per "spingere" ila darsi una mossa, ha deciso di mandare in giro per il territorio i suoi venticon il defibrillatore in auto: venti Dae in movimento per salvare vite dall’arresto cardiaco. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina al Castello di Legnano da Mirko Jurinovich, presidente dell’associazione che da anni si batte per diffondere la cultura del Dae, in occasione di un incontro al quale hanno preso parte anche i rappresentanti di alcune amministrazioni del territorio. Nella sala Previati, infatti, si sono presentati anche il vicesindaco di Legnano, Anna Pavan, il presidente del Patto dei Sindaci dell’Altomilanese e sindaco di Canegrate, Matteo Modica, il sindaco di Cerro Maggiore, Nuccia Berra, e Arconte Gatti, sindaco di Vanzaghello.