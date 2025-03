Ilgiorno.it - Deborah Compagnoni, regina dello sci: la carriera, i figli, l’amore, il dolore per il fratello Jacopo e l’impegno per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Leggi su Ilgiorno.it

Bormio (Sondrio), 16 marzo 2025 – Dopo il trionfo nel SuperG di La Thuile e prima di partire per l’Idaho, dove giovedì prossimo ci sarà la prima prova verso la discesa delle finali di Coppa del Mondo, Federica Brignone si è concessa qualche ora di relax insieme alla sua gente e ai suoi fan presenti nella località valdostana. Non solo, stasera sarà ospite a ‘Che tempo che fa’, programma condotto da Fabio Fazio sul canale Nove. Con lei ci sarà, una delle sciatrici italiane più vincenti ed amate di sempre. Un modo per celebrare i trionfisci azzurro verso la conclusione di un’altra stagione magica. Dopo quasi vent’anni dedicati quasi esclusivamente allo sci tra allenamenti e gare,ne ha passati altri venti occupandosi a tempo pieno della famiglia, in particolare dei suoi tre