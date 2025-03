Terzotemponapoli.com - De Laurentiis, pronto un ricco budget per il prossimo mercato

Aurelio Degià programmerebbe ilfuturo del Napoli di Antonio Conte. Sarebbe giàun congruoda spendere sulcalcio. Intanto circolano voci su un interessamento della Juventus per Osimhen.De, pronti altri 150 milioni per GiugnoIl Mattino indica ilche Deha fissato per il“dedicato” a Conte: “I primi 150 milioni di euro della ricostruzioni spesi l’estate scorsa. Ed altri 150 milioni pronti a essere spesi da giugno in poi. Come minimo. E attenzione: Deha dato la sua disponibilità ad alzare il monte ingaggi: dagli attuali 84 milioni a circa 95-100 milioni. Un altro segnale verso Conte”Juventus su OsimhenLa Juventus vuole Victor Osimhen dal Napoli. L’attaccante nigeriano, ora in prestito al Galatasaray, è il primo obiettivo didi Cristiano Giuntoli che vuole cedere Vlahovic e non solo.