Dazn smentisce Conte | Il terreno del Penzo bagnato prima e all’intervallo di Venezia-Napoli – VIDEO

Antonio, tecnico del, con un. Dopo lo 0-0 suldelaveva lamentato la non irrigazione del campo. Cosa che, secondo, non ha facilitato il lavoro dei calciatori suldi gioco. Alla stessa emittente, il tecnico aveva detto:«La partita l’abbiamo fatta, su un campo difficile, su un campo che non era statoe la palla non scorreva. Ho anche chiesto a Eusebio se fosse stata un’idea loro di non annaffiarlo e mi ha detto di no. Non mi era mai successo».mostra le immagini del campo diinnaffiatoEd effettivamente non è mai successo stando alle immagini pubblicate dasu X. Sul proprio profilo social, l’emittente mostra gli irrigatori delin funzionedel fischio d’inizio e durante l’intervallo.