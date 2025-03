Anteprima24.it - Dazi, Visconti (Asi Salerno): “In Campania a rischio 400 milioni e 8mila posti”

Tempo di lettura: 2 minuti«La, prima regione del Sud per vendite all’estero secondo i dati Sace, si trova in una posizione delicata sul fronte commerciale internazionale. Con gli Stati Uniti che assorbono circa il 10-12% dell’export regionale, l’introduzione di nuoviamericani potrebbe avere un impatto assai critico sull’economia locale». A lanciare l’allarme è Antonio, presidente dell’Asi die leader di Ficei, la federazione degli enti industriali italiani. «Se idel 25% verranno confermati, il comparto food dellapotrebbe subire un calo del 20% nelle vendite Oltreoceano», spiega.Un dato allarmante che colpirebbe duramente produttori di pasta, conserve di pomodoro, olio d’oliva e formaggi Dop. Il, secondo uno studio condotto dalla stessa Ficei, è una perdita compresa tra i 300 e i 400di euro di fatturato in