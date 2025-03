Oasport.it - Davide Cassani dubbioso: “Villa era un fenomeno su pista, perché spostarlo? Io non farei più il ct”

è intervenuto ai microfoni di Tina Ruggeri per InBici durante la Popolarissima, gara ciclistica che si è disputata oggi con partenza e arrivo a Treviso. L’ex CT della Nazionale Italiana e apprezzatissimo commentatore per la Rai si è soffermato sulla situazione del ciclismo italiano: “Stiamo attraversando un momento particolare, ma i Ganna e i Milan li abbiamo noi. Ganna è un cronoman straordinario ed è un corritore che può fare bene in Classiche come Sanremo e Roubaix, Milan è diventato uno dei velocisti più forti al mondo, Tiberi è secondo alla Tirreno-Adriatico e spero che possa lottare per il podio al Giro d’Italia. È’ naturale che si ci confrontiamo con Pogacar, Vingegaard ed Evenepoel è dura, ma il nostro movimento è sempre di riferimento. Non sappiamo ancora chi potrà prendere il posto di Nibali, speriamo che Tiberi possa crescere“.