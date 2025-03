.com - Daudia, il duo pop pubblica l’album Il nostro tempo

Fuori in digitale Il, il nuovo album del duo pop, formato dai cantautori e polistrumentisti Claudia Pasquariello e Davide MaialeFuori in digitale Il(PLAY & Oracle Records / JustPushPlay), il nuovo album del duo pop, formato dai cantautori e polistrumentisti Claudia Pasquariello e Davide Maiale.è anticipato in radio e in digitale dal brano Rivoluzione. Ilè composto da 11 brani originali scritti e composti dagli stessi Claudia Pasquariello e Davide Maiale., dal carattere sperimentale, presenta sonorità differenti, dall’elettropop al country, passando per brani orchestrali, acustici e vicini al pop rock, risultato della ricerca e dell’esplorazione dell’universo pop che da sempre caratterizza il percorso artistico del duo.