Movieplayer.it - Daredevil: Born Again, un supereroe del MCU potrebbe fare la sua apparizione nella serie

Leggi su Movieplayer.it

Nuove indiscrezioni suggeriscono che la prima stagione divedrà un cameo di un notodel MCU. Ildi Charlie Cox ha già incrociato il cammino di Peter Parker e ha fatto squadra con She-Hulk. Ora, secondo quanto riportato da TV Line, l'Uomo senza paura avrà occasione di entrare in contatto con un altro, ecco perché Matt Murdock e Kingpin hanno poche scene insieme Il presunto cameo inDurante un Q&A, è stato chiesto al giornalista Matt Webb Mitovich seincluderà alcuni personaggi del MCU. "Anche se Wilson Fisk, nell'episodio 2, fa riferimento a 'un uomo vestito da ragno' (un po' come Jessica Jones, in passato, .