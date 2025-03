Lanazione.it - Dalla parte delle persone fragili. Solidarietà sociale, c’è il bando

Leggi su Lanazione.it

C’è tempo fino alle 12 del 31 marzo percipare all’avviso pubblico promosso dal Comune di Campi per la selezione e il riconoscimento di contributi a iniziative che abbiano un forte impatto sulla comunità, migliorando in questo modo la qualità della vitapiù. Un progetto che si ripete e che conferma, come ribadito dall’assessore alLorenzo Ballerini, "il nostro impegno a sostegno di progetti dedicati alla". In altre parole, le associazioni, gli enti e le fondazioni senza scopo di lucro che operano da almeno tre anni sul territorio campigiano possono candidare i propri progetti entro i termini stabiliti. "Per il secondo anno consecutivo – aggiunge Ballerini – abbiamo scelto di investire risorse per rispondere ai bisogni dellapiù fragile della nostra comunità, una scelta che va nella direzione di rafforzare le relazioni e lacipazione attivarealtà del nostro territorio, per offrire nuove opportunità a chi ne ha più bisogno".