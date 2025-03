Ilgiorno.it - Dalla Ostia di Pasolini alla Milano dei maranza: 50 anni di “Storie bastarde” firmati da Davide Desario

Leggi su Ilgiorno.it

‘70 dell’omicidioe della banda della Magliana2025, quella della rivolta del Corvetto e deiche imperversano in una città sempre più invivibile. Mezzo secolo di periferia italiana condensati in una chiacchierata con, direttore di Adnkronos e autore di “” (prefazione di Francesca Fagnani) presentato nei giorni scorsi al Piccolo Teatro Grassi in un incontro a cui hanno partecipato anche Francesca N, procuratore generaleCorte d’Appello die Franco Gabrielli, ex numero della polizia e oggi professore associato all’Università Bocconi. Cosa l’ha spinta a condividere ledella sua infanzia in un libro a metà strada tra ildi “Ragazzi di vita” e “Fattacci” di Cerami? "Ho voluto raccontare la periferiaprospettiva degli adolescenti dell’epoca, che non è quella della fiction.