Calciomercato.it - Dal paragone con Mazzarri al cambio in panchina: è bufera sul Napoli

Ilspreca una chance importante sul campo del Venezia. Conte punta il dito anche contro il campo e sui social scatta laLo 0-0 del Penzo tra Venezia erischia di lasciare strascichi importanti per gli azzurri che arrivano alla sosta con l’amaro in bocca per aver gettato al vento un’occasione importante proprio a margine di una giornata potenzialmente favorevole visto lo scontro diretto tra Atalanta e Inter.Conte (LaPresse) – Calciomercato.itLa squadra di Antonio Conte, nonostante le tante chance soprattutto del primo tempo, non è riuscita a sbloccare una partita che a conti fatti il Venezia ha anche meritato di pareggiare. Nel dopo gara l’allenatore delè apparso comunque soddisfatto per la prestazione, eccezion fatta per l’atteggiamento dei minuti finali.Nel corso del suo intervento a ‘Dazn’ Conte ha inoltre avuto modo di puntare il dito contro le condizioni del terreno di gioco: “Il campo non era stato bagnato, la palla non scorreva, forse è la prima volta che accade quest’anno.