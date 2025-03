Tvplay.it - Dal Milan al Real Madrid, l’addio è certo: Ibra non può farci nulla

I rossoneri perdono un colpo, occhio ai Blancos e all’inserimento nell’operazione: i dettagli.La vittoria delcontro il Como riporta il sorriso sulle labbra dei rossoneri. Un trionfo importante che, grazie alla reti di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, rischia diventarlo più del previsto. La sconfitta della Lazio contro il Bologna, infatti, riporta i rossoneri a -4 dai biancocelesti, di fatto riaprendo la situazione per i posti europei della prossima stagione.Dalalnon può(LaPresse) tvplay.itLa dirigenza delsta lavorando intensamente alla programmazione del prossimo mercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare la rosa per ripartire ad agosto 2025 con una squadra più competitiva. E se da un lato i principali dubbi dei vertici rossoneri sono legati alla conferma di Sergio Conceicao sulla panchina, con alcuni nomi già in circolazione come eventuali sostituti, dall’altro ci sono alcuni reparti del campo che anno risistemati.