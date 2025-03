Sport.quotidiano.net - Dagli spogliatoi. Delusione Nesta: "Altra giornataccia. Ma fino alla fine non molleremo»

"Nella vita non si sa mai e non dobbiamo mollare.". Sconsolato, Alessandrorga le braccia su alcune domande, quasi incredulo per l’ennesimo stop del suo Monza, a tanto così dvittoria: "Quando prendi gol a pochi minuti dal novantesimo dispiace, peccato non aver trovato il guizzo e la giocata per chiuderla prima. Però ringrazio i miei calciatori perchè oggi erano davvero sfiniti. Peccato perché avevamo bisogno di un’iniezione di fiducia, invece è un’purtroppo. Ci abbiamo provato in tutti i modi, buttando dentro al campo anche dei giocatori che non erano al top della condizione". Il tecnico, guardando al futuro, aggiunge: "L’atteggiamento sarà sempre e comunque orientato a vincere le partite, non accetterò mai di fare brutte figure da qui in avanti e garantisco personalmente l’impegno da parte di tutti.