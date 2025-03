Dagli Editoriali dell’ASviS Italia | un Consiglio scientifico sul clima per assicurare la continuità delle politiche pubbliche

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione ASviS, il cui Comitatoè presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitoil 6 marzo 2025.Mentre Trump cancella il ruolo della scienza per il disegno e la valutazione, l’Ue vara il Clean industrial deal. Per non restare indietro nella transizione ecologica serve una solida governance per letiche.L’rischia di trovarsi impreparata di fronte alle sfide della transizione ecologica, con ripercussioni tanto sul piano ambientale quanto su quello economico. L’assenza di una Legge sule di unsul, un organo indipendente per la valutazioneambientali, rende il Paese vulnerabile a decisioni miopi, dettate più da convenienze di breve termine che da una strategia lungimirante.