Da Seiko a Cartier passando per Breil un segnatempo intramontabile dal fascino unisex e retrò

Via il solito effetto bianco perlato, via le colorazioni silver o con il fondo nero. Il gioiello da polso perfetto per la Primavera 2025 è l’orologio con quadrante verde da donna. Una soluzione classica ma trendy allo stesso tempo, che incarna lo spirito di rinascita e nuova energia tipici di questo momento dell’anno. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all’armocromia X Il contrasto con il bracciale e la cassa in acciaio inossidabile è netto ma sofisticato.