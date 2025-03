Ilgiorno.it - Da Lentate a New York. Boffi porta al MoMa un pezzo di Brianza

Dasul Seveso a New. Una potenza di fuoco da 80 negozi monomarca in tutto il mondo, 90 anni di passione per il design che hato l’aziendaspa a consolidare la sua posizione dasul Seveso al(Museum of Modern Art) di New. "Siamo conosciuti da Londra a Parigi, da Shanghai a Pechino", spiega Roberto Gavazzi, amministratore delegato del Gruppoche spazia dalle cucine ai bagni ai locali armadio, insieme al marchio De Padova che si occupa dei mobili per la zona notte e ADL che copre la parte delle porte di tutti i tipi, battenti, pieghevoli, scorrevoli e pivotanti e sistemi di separazione in legno e vetro. Copre tutti i settori dell’arredospa. Ha partecipato al Salone del Mobile fino al 1994, fino alla creazione dei suoi showroom in tutte le capitali del mondo.