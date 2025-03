Tvplay.it - Da Bologna Inter a Venezia Napoli: l’uomo scudetto è sempre lui, ma stavolta l’Inter gongola

Leggi su Tvplay.it

Si sta disputando in questi minuti la sfida di campionato tra. Tante emozioni nello stadio del club veneto. Era una sfida delicata e piuttosto importante per la stagione dele gli azzurri hanno affrontato in un match tutt’altro che scontato ildi Di Francesco, e già nel primo tempo ci sono state occasioni da una parte e dall’altra. Una gara fondamentale per le ideedel club. Ebbene si ilha pareggiato ae l’MVP è davvero inatteso e sorprende tutti.Dacontro ilsorprende davvero tutti (Lapresse) TvPlayUna sfida che ha dato tanti spunti da una parte e dall’altra e che ha fatto sorridere per certi versi. In primo luogo nel corso match c’è stato un bellissimo striscione dei tifosi delper solidarietà nei confronti dei propri concittadini riguardo il terremoto, bellissime parole per persone che vivono un momento di difficoltà.