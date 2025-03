Lanazione.it - Da “Bilancino è straripato” aIl’allerta falsa: “Ponti sull’Arno chiusi”. Il venerdì nero tra fake news e sciacalli

Firenze, 16 marzo 2025 – Leggende social alimentate anche involontariamente dall’apprensione, amaramente verosimili, ma non vere, vista la situazione generale di allerta rossa. Ma proprio per questo hanno dovuto essere smentite pubblicamente da chi era impegnato a garantire la sicurezza collettiva. “”, oppure “Tutti isono”: questo il tenore di quelle divenute più “popolari”, in una delle giornate più lunghe e difficili per la metrocittà di Firenze. Poi è arrivata pure laporta a porta, recapitata a domicilio: “Dovete evacuare la vostra abitazione”, si sono sentiti dire alcuni abitanti dell’Oltrarno. Chi suonava i campanelli non era un incaricato di pubblico servizio, ma un truffatore o, peggio ancora, uno sciacallo pronto ad approfittare di un’abitazione sguarnita.