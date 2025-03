Curling Mondiali femminili | l’Italia batte gli Stati Uniti e si rilancia in ottica playoff

Leggi su Sportface.it

La terza volta è quella buona:si sblocca contro glie centra la prima vittoria aididopo due sconfitte nei primi due impegni. La Nazionale azzurra, composta da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto (alternate), perde in mattinata contro il Giappone ma si rifà nella seconda sessione giornaliera contro le americane, vincendo per 8-7. Le azzurre partono bene totalizzando tre punti nel primo end: dopo un tiro non perfetto di Peterson, ne arriva uno altrettanto imperfetto da parte di Constantini, ma tanto basta per prendere un bel vantaggio.Le statunitensi reagiscono con un end da due punti, per poi rubare la mano alle italiane sfruttando un’imprecisione soprattutto di Mathis e un ultimo tiro non risolutivo, anche perché molto complicato di Costantini: 3-3.