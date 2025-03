Oasport.it - Curling femminile, secca sconfitta per l’Italia col Giappone: playoff già lontanissimi ai Mondiali

Prosegue il momento difficile della Nazionale italianadi, attualmente impegnata ai Campionati2025, quest’anno in scena in Corea del Sud, precisamente sul ghiaccio di Uijeongbu. Le nostre ragazze infatti nella notte hanno incasellato la secondaconsecutiva cedendo il passo alcon il risultato di 5-10. Un passivo molto pesante che si aggiunge al K.O rimediato al debutto contro la Danimarca. Adesso isono.La disputa comincia subito in salita per il team guidato da Stefania Constantini, costretto ad inseguire fin dal primo end quando, con il martello in mano, le asiatiche marcano subito ben cinque punti, tenendo botta nella ripresa successiva, in cui portano le azzurre ad accorciare le distanze di una sola unità. Un copione che si ripete anche nella mano successiva, con le nipponiche che avanzano di un sigillo.