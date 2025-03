Oasport.it - Curling femminile, l’Italia rialza la testa e conquista la prima vittoria ai Mondiali: battuti gli USA

hato laai2025 di, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Uijeongbu (Corea del Sud). Dopo le brutte sconfitte rimediate contro Danimarca (facendosi rubare tre mani consecutive, tra cui quella all’extra-end) e Giappone (in maniera nitida), le azzurre hannoto laregolando gli USA per 8-7 al termine di un incontro particolarmente equilibrato e che ha subito una svolta quando la nostra Nazionale ha strappato la mano nel nono end.Si tratta di un successo importante per il quartetto tricolore, che resta in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: le prime due classificate del round robin aperto a tredici squadre accederanno direttamente alle semifinali, mentre le formazioni tra il terzo e il sesto posto disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie.