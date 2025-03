Panorama.it - Cuciniamo insieme: porri alla mediterranea

Abbiamo aperto le porte della cucinastagione che viene e l’orto c’ha suggerito di guardare aiche sono un toccasana: ricchi di vitamine, di manganese, di fibre.Addirittura le nonne di campagna lo raccomandavano come viatico per la fertilità femminile. Dal punto di vista gastronomico sono una benedizione: ci si fa di tutto. Frittata, crema, risotto, zuppa, condimento per pasta e pesce: insomma viva il porro. Noi lo abbiamo acconciatonostra maniera su suggerimento di amiche toscane e vi diciamo che ne è uscita una proposta che può andare bene anche per i vegetariani, purché non rifiutino i latticini. In cucina!Ingredienti - 6di generose dimensioni, 2 cucchiai di uva passa, 4 cucchiai di pistacchi sgusciati, un mazzetto di prezzemolo, 200 gr di yogurt greco, 200 gr di Stracchino, uno spicchio d’aglio, un cucchiaio di erba cipollina secca o un mazzetto se fresca, 150 cc di olio extravergine di oliva, 4 cucchiaini di miele meglio se di tiglio o millefiori, un limone, sale e pepe q b.