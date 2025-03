Lanazione.it - Crolla l’argine dell’Agna, fermato l’inceneritore. La paura dei residenti: “Per noi torna l’incubo”

Montale (Pistoia), 16 marzo 2025 – Ancora un crollo nelieri dalle 11 alle 12 lungo via Guido Rossa nella frazione di Stazione a Montale. Sono franati lo spesso muro esterno e il terreno retrostante per un fronte di 23 metri proprio davanti all’ingresso del. Per precauzione l’impianto è stato spento, secondo le procedure previste dall’autorizzazione ambientale, e ha cessato le attività per tutelare la sicurezza dei lavoratori fino a lunedì.non si è rotto del tutto ma si è molto indebolito. Il genio civile che ha disposto un intervento urgente di messa in sicurezza che è iniziato nel pomeriggio. L’intervento consiste nel collocare tre file di blocchi di cemento lungo il tratto franato. La strada è stata chiusa al traffico e quindi è interrotto il collegamento tra la zona industriale di Montale e il cavalcaferrovia che porta anche alla viabilità che porta all’autostrada.