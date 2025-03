Thesocialpost.it - Crew-10 di SpaceX alla Stazione spaziale: è arrivato finalmente il cambio per i due astronauti Nasa bloccati

Poco più di 24 ore dopo il lancio, la-10 diè arrivataInternazionale, portando con sé i sostituti dei duedellarimasti. I quattro nuovi membri dell’equipaggio, provenienti da Stati Uniti, Giappone e Russia, trascorreranno i prossimi giorni apprendendo tutti i dettagli dellada Butch Wilmore e Suni Williams.fine della settimana, entrambi prenderanno posto nella loro capsula, che è rimasta attaccatadallo scorso anno, per concludere una missione che si è inaspettatamente prolungata dal giugno scorso.Quando Wilmore e Williams sono partiti per il loro primo volo con la Boeing, si aspettavano di rimanere in orbita solo per una settimana. Tuttavia, hanno raggiunto i nove mesi all’inizio di questo mese.