Ilrestodelcarlino.it - "Così non si tutela il diritto a vivere"

Tommaso Marcatelli, medico in pensione, presidente dell’associazione culturale ’Il Crocevia’, di ambito cattolico esprime il suo punto di vista. "Non sono favorevole alla legge sul fine vitacome è stata formulata in Toscana e potrebbe essere formulata in altre regioni, a partire dall’Emilia Romagna. Il motivo di fondo – prosegue – è che ritengo ilalla vita connaturato all’uomo, al di là della prospettiva religiosa. Tornando alla legge, io credo che su queste problematiche serva molta cautela, un apporfondimento del confronto e anche un’attenzione particolare al dolore di chi soffre a causa della gravi malattie. Una legge sul fine vita, su cui ribadisco non sono d’accordo, non riesce a promuovere tutto e può creare più problemi che opportunità".