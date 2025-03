Cultweb.it - Cos’è il meningioma, il tumore che ha colpito Sandro Giacobbe

, noto cantautore italiano, ha raccontato di essere statoda un, unche colpisce le meningi, le membrane protettive che avvolgono il cervello e il midollo spinale. L’artista, giàda cancro alla prostata, ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti, come intorpidimento del braccio e alterazioni facciali, che lo hanno portato a un tempestivo controllo medico. Dopo la diagnosi, è stato sottoposto a un intervento chirurgico.Maile quanto è comune? Il, come detto, è unche origina dalle cellule delle meningi ed è considerato ilcerebrale primario più comune, rappresentando circa il 30-35% di tutte le neoplasie intracraniche. Nella maggior parte dei casi è benigno e a crescita lenta, ma in alcuni può presentare caratteristiche più aggressive e difficili da trattare.