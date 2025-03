Ilgiorno.it - Cosa sono i disturbi alimentari?

ParsiIl 15 Marzo è la giornata Mondiale del Fiocchetto Lilla dedicata aidel comportamento alimentare che rappresentano un problema di salute pubblica in costante crescita nei Paesi industrializzati. Il cibo è, per eccellenza, il legame con la vita, il “file rouge” che, dopo essere venuti al mondo, accompagna e garantisce la nostra sopravvivenza e la nostra crescita. Pertanto, nella giornata contro iè bene sottolineare come siano in crescita esponenziale tra i bambini, i preadolescenti. E, poi, ormai da molti anni, anzitutto tra le ragazze e i ragazzi adolescenti, oltre che tra gli adulti, donne e anziani soprattutto. Per comprendereci sia dietro l’anoressia, la bulimia, l’obesità e i segnali che le precedono, bisogna evidenziare la fascia di età in cui si collocano questi