Cosa resta di via Fani. Quelle auto crivellate dalle Br. Sì al museo della memoria

Boni Che fine hanno fatto ledi colpiBr il 16 marzo 1978 in Via, a Roma, attraverso le quali cambiò per sempre la nostra storia? Alle 9.02 di quella tragica mattina all’incrocio tra viae via Stresa, nella capitale, il destino di questo Paese mutò violentemente. In soli quattro minuti di orologio alcuni brigatisti rossi, sparando almeno 93 colpi con varie armi da fuoco, massacrarono gli uominiscorta di Aldo Moro, due carabinieri, Domenico Ricci e Oreste Leonardi e tre poliziotti, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino e Francesco Zizzi, per poi rapire l’allora presidenteDc. Le immagini dell’attentato terroristico in poche ore fecero il giro del mondo e sono rimaste per sempre impresse nell’immaginario collettivo come "l’11 settembre" italiano. Chiunque, se chiude gli occhi e pensa a quella scena, non può non vedere ancora l’abbraccio mortale nel quale la Fiat 130 blu su cui viaggiavano Aldo Moro e i due carabinieri cadde in trappola insieme all’Alfetta bianca di scorta con a bordo i poliziotti.